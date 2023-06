La 23e participation du pilote alésien Romain Dumas aux 24 heures du Mans, la course du centenaire

La course du centenaire et un alésien au départ. On parle des 24 heures du Mans, la plus grande course d'endurance du monde et de l'alésien Romain Dumas. Il l'a emporté deux fois au général (2010-2016) et une fois 2013 (en catégorie GT pro). Avec ses copilotes, l'Australien Ryan Briscoe et le français Olivier Pla, Romain Dumas court sur Glickenhaus portant le numéro 708. Départ ce samedi à 16h pour les 62 voitures et 186 pilotes engagés dans la catégorie reine Hypercar.

Je suis toujours aussi motivé en dépit des années qui passent

Les 24 heures du Mans (Sarthe), il les a déjà remporté deux fois au général en 23 participation. Cette année, ce sera la 3e fois qu'il pilotera pour la Scuderia Cameron Glickeenhaus (4e en 2021 et 2022). "Notre voiture est la plus vieille et la technique a beaucoup évolué mais elle est extrêmement fiable, un avantage".

Difficile de prévoir qui franchira en premier la ligne d'arrivée

"C'est vraiment cette année, en 23 années de participation" dit Romain Dumas "très difficile de savoir qui s'imposera". L'alésien s'est bien préparé et considère qu'une quinzaine de voitures sur les 62 inscrites peuvent jouer la gagne dans cette course du centenaire (1923-2023). "Tout est ouvert, il y a beaucoup de nouveau mais Toyota fait figure de favori". Reste qu'une 3e victoire au général ne déplairait pas à Romain Dumas. "Maintenant, il faudra voir".

