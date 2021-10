La 2e édition de l'UTMJ tient ses champions

Plus de 1.300 coureurs se sont élancés entre vendredi et dimanche sur les cinq tracés de la 2e édition de l'Ultra trail des montagnes du Jura. Les plus courageux ont parcouru 187 km. Tous ont terminé leur périple à Métabief.

Un week-end fort en émotion et en effort dans le Jura. Entre ce vendredi et ce dimanche, plus de 1.300 mordus de course ont participé à la 2e édition de l'Ultra trail des montagnes du Jura. En tout, cinq tracés entre 187 km et 23 km étaient proposés aux participants. Le grand champion de cette année a parcouru la plus longue distance en 26 heures et 19 minutes et 42 secondes. Edgar Diaz a remporté la Franco-Suisse (110 km) en 12 heures et 53 minutes. Enfin, Alexandre Boucheix (casquette verte) a terminé premier, de la Renarde (77 km), en 7 heures 37 minutes.

Des amateurs mélangés à des habitués

Contrairement à l'année précédente, la météo a été clémente avec les participants. Pas de pluie que du soleil. Une météo idéale pour les coureurs qui ont pu admirer environ 500 communes traversées par les parcours. À leur arrivée à Métabief, tous n'étaient pas dans le même état certains étaient énormément en forme, d'autres épuisés.

Là, ça va, je suis encore dans l'éphorie de la course. - Dimitri Morel-Jean, 2e de la Renarde.

Le vainqueur des 187 km s'entraîne au quotidien pour réussir de telles performance. "J'ai un coach personnel et je m'entraîne cinq fois par semaine à raison d'une heure et demie par session". Malgré cela, il avoue qu'il a eu mal plusieurs fois pendant le parcours et qu'il a eu beaucoup de difficultés à s'alimenter. "Impossible, pendant tout le trail de manger quelques choses de solide", avoue, Johan Fernandez, habitant de Vétraz-Monthoux. Ses deux dauphins sont arrivés avec plus de deux et trois heures de retard.

Vers 3 ou 4 heures du matin, j'ai eu un coup de mou. J'ai fermé un peu les yeux en courant et ça s'est bien passé. Je pense qu'une partie de la course se joue au mental. - Johan Fernandez

Toutes les arrivées ont eu lieu à Métabief. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les trois gagnants de la Renarde (77 km) sont presque tous des débutants sauf Alexandre Boucheix alias "casquette verte". C'est un habitué des ultras trails. "Pour moi, aujourd'hui, c'est comme un sprint. Je suis plus habitué aux courses de 25 ou 30 heures", avoue-t-il. Ses deux dauphins n'ont pas ressentit les choses de la même façon. "Après un tiers de la course ça a commencé à être dur. J'ai mis mes écouteurs et puis après c'est que du mental", Dimitri, second de la Renarde. Le troisième, Baptiste Coatantiec, a eu plus de mal "Je suis explosé, j'étais au bord de l'hypoglycémie".

Les trois gagnants de la Renarde (2e, 1er, 3e), la course de 77 km. © Radio France - Dylan Jaffrelot

La première femme de la course des 187 km est l’Alsacienne Claire Bannwarth qui a terminé 4e. Sur la Renarde c'est Caroline Sebert qui est la première femme à finir les 77 km, elle se classe 11e.