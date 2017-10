La 30e édition de la France en courant : les artisans de Côte-d'Or seront dans la course

La course à pied aussi a son tour de France. Il s'élancera le 14 juillet avec la participation des chambres des métiers. Un tour de "France en courant" dont la promotion a fait étape ce lundi à Dijon.

Un artisan est il un marathon man ? Oui, à en croire Jean-Sébastien Nonque, maçon en Côte-d'Or dans la vie de tous les jours, mais qui n'hésite pas à profiter de ces congés pour chausser les baskets et participer à "la France en courant", une course qui se disputera avec le concours des artisans des chambres des métiers. Pour la promouvoir, une séance était organisée ce lundi 16 octobre au Parc de la Colombière à Dijon, en présence de Dominique Chauvelier, quatre fois champion de France, troisième aux championnats d'Europe et cinquième à la coupe du monde. L'athlète a prodigué des conseils aux amateurs de course à pied.

Retrouvez l'interview de Jean-Sébastien Nonque ce mardi 17 octobre sur France bleu Bourgogne à 6H43 et 8H12