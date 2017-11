La 44ème édition du cross Sud Ouest ce weekend à Gujan-Mestras

C'est le plus grand rendez-vous français des amateurs de cross-country. Plus de 10.000 personnes ont rendez-vous sur le site boisé de Chante-Cigale samedi et dimanche.

Le cross Sud Ouest c'est deux jours de compétition et de festivités et ça commence dès samedi matin avec des épreuves pour le grand public. Cette année encore les organisateurs ont vu grand avec 40 courses au programme.

Dimanche, place aux clubs, avec les deux grands rendez-vous : les courses des As. Chez les hommes le favori s'appelle Florian Carvalho, vainqueur de l'édition 2016. Chez les dames, il faudra surveiller l'éthiopienne Adanech-Mesfen Mekonne également vainqueur l'an passé.

Le cross Sud Ouest c'est d'abord un événement populaire qui permet à chacun de participer. Nouveauté cette année, la Burdi Cross Color : 3 kilomètres à parcourir sous une pluie de poudre colorée (samedi 16h05).