La Bayonnaise Laura Mautalen vise le titre mondial de force athlétique à Istanbul

Une Bayonnaise vise un titre mondial. Son nom : Laura Mautalen. Âgée de 22 ans, elle participe ce vendredi 2 septembre à Istanbul en Turquie aux championnats du monde jeunes de force athlétique. Une variante de l'haltérophilie, dans laquelle les athlètes doivent accomplir des épreuves de flexions sur jambes. Une discipline "inconnue il y a encore deux ans" et qui tend à se faire une place dans le paysage sportif.

À quelques heures de son entrée en lice dans la compétition (20 heures), Laura se dit "Hyper sereine ! Je ne suis jamais stressée. D'ailleurs, je m'étais promis en commençant la force athlétique, que je ne subirais plus la pression. Je n'aurais que du plaisir et c'est le cas." Une discipline qu'elle découvre en 2020-2021, après avoir ouvert les portes de la salle de musculation, d'abord pour "embêter" son père, qui la voyait plus faire de la danse ou de l'équitation. "Je n'étais pas mauvaise dans ces sports, mais je n'arrivais pas à être pleinement épanouie."

Double record du monde

En 2019, elle termine vice-championne de France de body building. En 2020, poussée par son coach, elle se lance dans la compétition et elle remporte le titre de championne de France de développé couché. Puis un deuxième titre national consécutif. Toujours en 2021, elle est sacrée championne du monde à Vilnius, en Litanie, avec le nouveau record du monde. "Le 29 octobre 2021, j'ai soulevé 126 kilos. Et là, je l'ai battu de nouveau, en mai dernier à Almaty, au Kazakhstan, 141 kilos et demi." Et pour les Mondiaux d'Istanbul ce vendredi : "J'assume ce que je dis. 150 kilos dans la ligne de mire ! D'autant que toute l'équipe de France compte sur mes performances" explique celle qui est l'unique représentante dans la catégorie des -76 kg.

Ça, c'est uniquement pour le développé couché, mais sur les trois mouvements combinés en termes de poids de la force athlétique, Laura Mautalen s'apprête à soulever 590 kg de cumulé. "De quoi battre mes deux concurrentes dans le milieu, Jessica, une Canadienne qui est la meilleure en ce moment et Agatha, une Polonaise. Les têtes de la catégorie "heavy", des icônes de ce sport. Et si grâce à mes performances je peux mettre la lumière sur ce sport et les gens qui œuvrent pour cette discipline, c'est encore mieux."

L'Aviron Bayonnais, son autre passion

Parallèlement, la jeune bayonnaise est en deuxième année de master en Staps, à Tarbes. "Ça m'a vraiment aidé à comprendre le corps, la mécanique, énormément." Grâce aux réseaux sociaux, elle a pu se faire un nom dans le milieu du coaching sportif. Elle suit une trentaine de personnes, que ce soit pour de la préparation physique comme mentale. Et depuis cette rentrée, dans le cadre de ses études, elle officie également en tant que préparatrice physique pour les cadets de l'Aviron Bayonnais.

"Je m'en rends compte depuis un mois... et je me dis, tu es abonné au club depuis toujours, durant 5-6 ans, ton père a porté ce maillot. Tu vas voir tous les matchs, je n'en loupe aucun. Si je ne peux pas les regarder, je jette un coup d'œil sur les résultats, qui a marqué ?, les actions de jeu, ces gars-là tu les suis, tu vas les supporter dans les finales, tu vas à l'autre bout de la France pour les encourager et là tu vas t'occuper des futurs joueurs, ceux qui vont représenter Bayonne, mon club de cœur, plus tard" [...]

Et cette dernière d'ajouter : "Ces gamins-là, je les vois tous les jours, j'ai pour but de les rendre meilleurs, les faire progresser physiquement, mais aussi dans leur vie, la manière dont ils se préparent, respectent leur corps... c'est hyper gratifiant. Et puis il y a ce côté collectif, vie de groupe, que j'ai moins avec la force." Manière de boucler la boucle, avec ses deux passions.

