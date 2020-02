La belle ascension des filles du roller-hockey à Cherbourg

Cherbourg - France

A Cherbourg, les deux équipes de roller hockey, masculines et féminines, enchaînent les succès en compétition. Parties de rien il y a encore trois ans, les Vikings ont été championnes de nationale 2 l'an dernier, et viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les matches se jouent en entente avec deux joueuses caennaises.

Le club, qui compte 180 licenciés, a gagné son pari de promouvoir la section féminine. C'est le fruit d'une stratégie de développement assidue et d'un vrai sens du collectif. "C'est la priorité pour nous, explique Emilie Leterrier, 36 ans, capitaine de l'équipe. Les filles vont de 15 ans à 50 ans, donc il faut forcément réussir à constituer un groupe. Du coup, on se fait toutes plaisir, chacune a sa place, et je pense que c'est une force pour nous."

Esprit d'équipe

Dans la vie, Geneviève Colin travaille sur le site d'Orano. "Pas du tout sportive," selon ses mots, mais amatrice de roller en balade, elle teste quelques séances d'essai il y a trois ans. "Ça a été le déclic : c'est ça que je veux faire !," se souvient-elle. Ce qui lui plaît dans la discipline ? "La vitesse, la technique... Et puis d'avoir rencontré les filles : on a vraiment une équipe super."

Parmi les plus jeunes, il y a Pauline Tison, 16 ans. Elle est gardienne, et porte, par dessus l'équipement habituel, d'épaisses protections pour faire face aux palets. "Le plus difficile, c'est de prendre des buts, c'est l'aspect mental. Mais c'est vraiment le poste que j'aime le plus."

Grandir et progresser

Pauline rêve d'intégrer l'équipe de France. Elle fait partie de celles qui ont inauguré la section sport-étude du lycée Millet en septembre dernier. Une section roller-hockey unique en France, et une étape cruciale pour développer le club.

En deux ans seulement, le succès de la section féminine des Vikings est saisissant. "Quand je suis arrivée la toute première année, il y avait trois filles, raconte Geneviève." L'arrivée de nouvelles joueuses l'année suivante a permis de former une vraie équipe et de progresser dans la compétition.

"On était quasiment toutes débutantes, poursuit la jeune femme. C'est aussi pour ça que nous sommes une bonne équipe. On a commencé en bas ensemble, et on a évolué ensemble." L'entraîneur, Antoine Verkest, approuve : "il y a beaucoup de projets qui ont bien marché, mais celui-là, il dépasse toutes nos attentes."