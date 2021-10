La belle performance du Loirétain Maël Nivinou à la Diagonale des Fous sur l'île de La Réunion

Ce jeune loirétain de 31 ans s'est attaqué à l'un des ultra-trails les plus difficiles au monde : la Diagonale des Fous, une course pédestre de 167 kilomètres qui traverse l'île de La Réunion du sud au nord. Il a terminé 136ème.

Le Pithivérien a terminé la course en 36h13, à la 136ème place, pour sa deuxième participation. Il visait la trentaine d'heures et a largement amélioré son chrono de 2019, où il avait fini 1051ème.