La Boucle d'Ugo autour du Pays Catalan! Rien ne l'arrête

Ugo et son challenge eco-responsable 480km et 16000 m de dénivelé

La boucle autour du Pays Catalan d'Ugo Copier

Une boucle autour du pays Catalan. Le but est de suivre, approximativement, le découpage administratif du département des Pyrénées Orientales. Cette aventure "à domicile" est surtout l'occasion de découvrir un territoire extraordinaire en voyageant depuis ma porte de manière éco-responsable. A pied mais aussi en vélo ou en paddle, cette ligne imaginaire fait 480 km et 16 000 mètres de dénivelé et elle vagabonde du niveau de la mer à plus de 2900 m dans les sommets pyrénéens ! Sur la dernière ligne droite Ugo a eu l'idée saugrenue d'invité Arnaud Hamelin