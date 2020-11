La boxeuse Saint-Mauroise Victoire Piteau défend son titre de championne de France à l'H Arena de Nantes

La boxeuse Saint-Mauroise défend son titre de championne de boxe professionnelle catégorie super-plumes à Nantes. A 21 ans en janvier dernier, elle devient la plus jeune championne de l'histoire du sport en France. C'est l'Angevine Emilie Beaugeard qui va tenter de lui ravir le titre sur le ring Nantais de l'H Arena ce vendredi. Une rencontre au sommet, en présence du duo en or des JO de Rio 2016, Tony Yoka et Estelle Mossely.

Victoire Piteau est "rentrée dans sa bulle" pour se préparer au combat, assure Sébastien Piteau. Comme d'habitude, il porte une double casquette : celle d'entraîneur et de père. Le stratège, c'est lui. Son rôle : disséquer le style de l'adversaire et trouver les parades. "Il faut travailler sur des actions assez courtes et répétitives et ne pas tenter de rentrer dans une entreprise de démolition où Victoire peut prendre des coups bêtes. Je pense que Victoire a surtout une vitesse d'exécution qui est supérieure à Emilie Beaugeard. C'est là dessus qu'il faut jouer."

Père et fille

Celui qui a vu grandir sa fille à la maison et sur les rings ne dissimule pas totalement son stress. "Quand on a un boxeur en compétition il y a toujours une certaine pression. Je ne vous cache pas que quand c'est ma fille, il y en a encore un peu plus !", confie-t-il. Le prestige de l'affiche de ce vendredi soir n'arrange pas les choses. Victoire Piteau foulera le plancher du même ring que les stars olympiques et mondiales Tony Yoka et Estelle Mossely.

Les Piteau ne se contenteront pas d'une simple victoire. "Il y a le titre en jeu. Il faut être à la hauteur des évènements. Comme Victoire a pu le dire, il faut absolument conserver le titre et je pense qu'il faut aussi y mettre la manière. Je pense que c'est une opportunité assez rare qui nous est donnée." Pour l'instant, l'équipe Piteau fait le vide, et se prépare au choc tout en croyant en ses chances. Mais pas d'excès de confiance, se reprend le coach. "En sport rien n'est jamais gagné, il faut se remettre en question en permanence."

Les combats se tiendront à huis clos.