La Brest Atlantiques partira mardi à 11h

Le date du départ de la Brest Atlantiques vient d'être dévoilée : la course partira le mardi 5 novembre à 11h.

Brest, France

Le départ de la Brest Atlantiques devrait être donné mardi 5 novembre à 11h. Selon les organisateurs, les conditions météo permettraient un départ ce mardi. Cependant, il faut rester prudent selon Jacques Caraës, le directeur de la course : "La météo étant, par nature, évolutive, surtout en cette saison, nous continuons à être extrêmement vigilants à l’évolution du système. Nous pourrons préciser les conditions dans les prochaines 48 heures."

Le départ de la course, auparavant prévu dimanche 2 novembre, avait été reporté à cause des conditions météo et des vents violents.