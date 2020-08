Bucciata Bastiaccia : la 6e édition aura bien lieu !

Les boulistes attendent chaque année cet événement avec impatience. Pendant cinq jours, différentes compétitions auront lieu sur la place Saint-Nicolas, mais le point d'orgue reste le tournoi international "Pierrot Lamperti" organisé sur les deux derniers jours. 256 équipes sont attendues, dont six de niveau international.

Si les gens respectent les normes sanitaires tout se passera bien

Alors bien sûr, crise sanitaire oblige, cette édition sera un peu spéciale. "On va devoir limiter le nombre de places du concours qui est ouvert à tout le monde dans le but de faire moins d'attroupements, explique Jean-Charles Lamperti, président de la Boule du Prado, qui organise l'événement. Mais si les gens respectent les normes sanitaires, qu'ils mettent leur masque dès que la distanciation physique ne peut être respectée, tout se passera bien."

La Bucciata a aussi un impact considérable sur l'économie locale. "On sait toutes les difficultés qu'ont pu rencontrer les commerçants cette année pendant et après le confinement, indique le maire de la ville Pierre Savelli. Donc c'était vraiment important de faire en sorte que cet événement se déroule. C'est chose faite, et nous sommes très fiers de cela."

Et pour ne rien rater de cette édition 2020, voici le programme détaillé.