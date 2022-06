La Canétoise Analia Pigrée en bronze aux mondiaux de natation

Evidement, côté français, la révélation de ces championnats du monde de natation en Hongrie s'appelle Léon Marchand. A tout juste 20 ans, le Toulousain vient de décrocher deux titres (200 mètres 4 nages et 400 mètres 4 nages). Mais un phénomène peut en cacher un autre.

A 20 ans, Analia Pigrée va, elle aussi, rentrer de Budapest médaillée. Ce mercredi, la licenciée au club de Canet-en-Roussillon et qui nage depuis cinq ans à Font-Romeu a décroché le bronze lors de la finale du 50 mètres dos (27 sec 40, derrière la Canadienne Kylie Masse et l'Américaine Katharine Berkoff).

"Pour mes premiers championnats du monde, finir troisième, c'est exceptionnel ! Je suis très contente et très fière de moi, s'enthousiasme la Guyanaise. J'étais très excitée tout le long. En temps normal, avant une course, je fais une sieste d'une heure et demi, là j'ai dormi seulement vingt minutes ! J'espère que mes parents sont fiers de moi car ils ont réalisé beaucoup de sacrifices pour que je vienne à Font-Romeu."

Lors de ces mondiaux, Analia Pigrée aura aussi amélioré son propre record de France sur 50 mètres dos. La Canétoise confirme ainsi toutes les promesses entrevues l'an passé aux championnats d'Europe. Analia Pigrée y avait glané deux médailles : l'argent sur le 50 mètres dos et le bronze sur le 100 mètres dos.