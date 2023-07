La castelroussine Manon Genest décroche la première médaille française aux mondiaux de para-athlétisme

La France débloque son compteur de médailles aux mondiaux de para-athlétisme, à Paris, et elle le fait grâce à une Berrichonne ! Manon Genest remporte le bronze, en saut en longueur. La Castelroussine a même battu son record personnel avec un saut à 4.76 mètres. A 30 ans et de retour de grossesse, Manon Geneste voulait à tout prix décrocher cette médaille. Elle l'avait confié à France Bleu Berry la veille du concours. Son but est d'ouvrir la voie à d'autres sportives qui voudraient devenir maman pendant leur carrière. C'est désormais chose faite.

Une autre Berrichonne à suivre ce mercredi

Sur 200m, la blancoise Alice Métais s'est qualifiée pour la finale de sa catégorie en battant son record personnel sur la distance (26.81 secondes) mais aura fort à faire face à ses adversaires mercredi 12 juillet à 19h57.

Belle performance également, quoique frustrante probablement pour Gloria Agblemagnon au lancer du poids. La Vierzonnaise d'origine échoue au pied du podium à la 4e place avec un jet à 13.11m (un peu en dessous de son record personnel de 13.90 mètres. Elle avait remporté la médaille de bronze en 2019 aux championnats du monde de Dubaï.