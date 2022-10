La circulation est aménagée pour la course Marseille-Cassis

Le 43e Marseille Cassis part ce dimanche à 9 heures, boulevard Michelet, devant le stade Vélodrome. 20.000 coureurs au départ ! Cette affluence n'a été atteint qu'à deux reprises en 2018 et 2019. La circulation sera difficile dans le secteur. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet de la compétition. Dès 7h ce dimanche matin, restez à l'écoute de France Bleu Provence pour toutes les informations, réactions et vivre la course en direct.

Stationnement limité près du départ à Marseille

Dès samedi 18 h, et ce jusqu'au dimanche 14h30**, le stationnement est interdit sur le boulevard Michelet** et sur de nombreuses rues autour.

Le tunnel Prado Sud / Michelet sera également fermé de 6h du matin dimanche jusqu'à la fin de la manifestation.

Les véhicules peuvent se garer près du départ au Parc Chanot, uniquement par le Rond-Point du Prado. Paiement de six euros uniquement par carte bancaire. On peut stationner toute la journée.

Stationnement à Cassis

Au parking des Gorguettes, à Cassis, le stationnement est autorisé dès le vendredi 28 octobre et jusqu'au dimanche 7h45.Attention ! Parking fermé de 7h30 à 14h00 le dimanche 30 octobre. Aucun véhicule ne pourra sortir.

Route de Carnoux, stationnement autorisé dimanche pour les spectateurs

Le stationnement des spectateurs est autorisé sur la route de Carnoux, au-dessus du Mussuguet, en se garant de part et d'autre sur la chaussée et dans le sens de la circulation. C'est interdit au centre de la chaussée.

Aucun stationnement n'est autorisé sur les routes partant de Roquefort et de Bellefille qui seront fermées à la circulation dès 5h30 ce dimanche 30 octobre.

qui seront fermées à la circulation dès 5h30 ce dimanche 30 octobre. Le stationnement, en dehors des parkings du centre-ville, sera interdit. Les véhicules seront mis en fourrière.

Navettes en autocar pour les coureurs

Avant le départ. Les coureurs peuvent emprunter des navettes en autocar dès 6 heures du matin, jusqu'à 8 heures. C'est gratuit si l'on porte le bracelet d'accès au départ. Il faut réserver. Présentation du dossard dans le bus.

Au départ de Cassis, vers Marseille : en bas du parking des Gorguettes et en bas de l'avenue Foch.

Au départ d'Aubagne : Parking Nord Auchan Aubagne (zone commerciale des Paluds), à proximité du "Drive Auchan". À partir de 7h15, dépôt des vestiaires obligatoire à Aubagne au départ des navettes.

Une fois la course terminée, pour repartir de Cassis. Les liaisons se déroulent en continu entre 11h30 et 14h30. Puis toutes les 30 minutes jusqu'à 18 heures. Les départs s'effectuent de Cassis depuis le bas de l'avenue Foch.

Arrêt à Marseille : Rue Raymond Teisseire à hauteur de la porte C du Parc Chanot.

Arrêt à Aubagne : Parking Nord Auchan Aubagne, à proximité du "Drive Auchan" (Zone commerciale des Paluds).

Des trains pour les coureurs et les accompagnateurs

Des trains supplémentaires sont mis en service entre la gare Saint Charles à Marseille et celle de Cassis. C'est gratuit pour les coureurs. Pour les accompagnateurs, c'est 7 euros. Il faut s'inscrire .