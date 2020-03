Premiers coups de pelle avant la construction de l'Arena II Porte de la Chapelle

C'est un équipement qui va considérablement changer le quartier de la porte de la Chapelle. La ville de Paris a donné ce mardi 10 mars ses premiers coups de pelle pour aménager ensuite son Arena II, un équipement sportif de 8000 places qui pourra accueillir les compétions sportives dès 2022 ainsi que plusieurs épreuves pour les JO 2024. Le badminton, l’escrime-fauteuil et le para-badminton se dérouleront dans cette enceinte.

Moderniser le quartier populaire de la porte de la Chapelle

Après une première phase de désamiantage, c'est Premys, filiale déconstruction de Colas, qui sera chargée du chantier de démolition. Le bowling de la porte de la Chapelle et le parking au-dessus ont été le premier bâtiment à être détruit. Un édifice en béton armé de 6 niveaux et de 26 000 m². Les coups de pelle et de bulldozers vont durer jusqu'en juin prochain. 99 % des matériaux du site seront ensuite recyclés dans des ouvrages à proximité, comme par exemple les lignes du métro automatique du Grand Paris express.

Le choix a été fait d'implanter cette Arena dans un quartier populaire, porte de la Chapelle dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Il devrait contribuer à le métamorphoser et à moderniser l’ensemble des équipements sportifs de proximité. En effet, à côté de l'Arena II, deux gymnases verront le jour ainsi qu'une place ludique et sportive et des terrains couverts.

Le bowling et le parking au-dessus de cinq étages sont le premier bâtiment détruit ce mardi 10 mars pour aménager l'espace de l'Arena II. Le bâtiment datait de 1976. - Colas – Manuel Lagos-Cid

L’Arena sera la porte d’entrée du quartier « Gare des Mines-Fillettes ». Un secteur en reconstruction qui s’étend de part et d’autre du périphérique sur environ 20 hectares, entre la Porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers. Le bâtiment hébergera aussi un ou plusieurs clubs en résidence, et accueillera des concerts et des spectacles grand public. Tout le secteur constituera une passerelle entre Paris et Saint-Denis.

Sur le modèle de Paris-Bercy

En tout, ce seront 20 000 m² dédiés au sport, avec un vaste parvis qui s’étendra jusqu’à la Porte d’Aubervilliers. La toiture de l'Arena II devrait également être végétalisée, comme pour la façade de l'AccordHotels Arena de Paris-Bercy dans le XIIe arrondissement de Paris.