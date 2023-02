La cordée Dubouloz-Welfrynger-Paulin répète la directissime de la Pointe Walker aux Grandes Jorasses en hiver

"On avait oublié qu'il y avait du soleil sur cette planète !" : ébloui par les rayons de l'après-midi, ce lundi 13 février, le Grenoblois Symon Welfrynger prend pied sur l'arête sommitale des Grandes Jorasses (4.208 mètres d'altitude) en compagnie de ses deux acolytes, les Haut-Savoyards Charles Dubouloz et Clovis Paulin. Les trois alpinistes sont tout sourire devant la caméra du photographe et vidéaste Mathis Dumas qui les a rejoint au sommet pour l'occasion. Alors que l’anticyclone reste bloqué sur la France et que le soleil brille sans discontinuer depuis des semaines, ces trois grimpeurs de haut-vol viennent de passer cinq jours et quatre nuits à l’ombre de cette imposante Face Nord des Grandes Jorasses dans le massif du Mont-Blanc. Ils ont réalisé la première répétition de la Directissime de la Pointe Walker, et en hiver, une voie de très grande envergure ouverte à l’été 1986 par Patrick Gabarrou et Hervé Bouvard sur cette paroi de 1.200 mètres de hauteur. Le grand alpinisme est décidément de retour dans les Alpes !

La directissime de la Pointe Walker - Mathis Dumas / Millet

Quatre nuits en pleine paroi

L’escalade, considérée comme « extrêmement difficile » (7a / A2), est rendue encore plus complexe par les conditions hivernales. Les trois alpinistes ont passés 4 nuits glaciales en pleine paroi… Les trois guides ne sont pas des inconnus. Le Haut-Savoyard Charles Dubouloz notamment a réalisé l’année dernière, seul et en plein hiver, l’ascension de la voie Rolling Stones, située juste à gauche de la Directissime de la Pointe Walker, toujours dans la face Nord des Grandes Jorasses. L’aventure avait duré six jours et cinq nuits dans la solitude de cette immense paroi ! Quant à Symon Welfringer, récompensé par un Piolet d’Or en 2021 avec Pierrick Fine pour une ascension au Pakistan, il a grimpé le 30 janvier dernier la très éphémère cascade de glace baptisée « La Muse » en face Sud de la Dent de Crolles (Chatreuse), en compagnie de Nicolas Grandjean et Morgan Salmon.