La corrida de Château-Gontier-sur-Mayenne : la traditionnelle course à pied entre les deux réveillons

La traditionnelle course à pied de fin d'année à Château-Gontier-sur-Mayenne - Athlétisme Upac Après 2 ans d'absence, à cause de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et des restrictions, c'est le grand retour de la corrida de Château-Gontier-sur-Mayenne. Un événement sportif, populaire et convivial en partenariat avec France Bleu Mayenne. La course à pied de 10 km se déroule ce vendredi. Une édition en nocturne, le départ sera donné à 20 heures pour les 1.400 participants.