La Côte-d'Or ouvre son deuxième stade d'athlétisme à Beaune

"C'est génial, la piste est souple, on a de meilleurs appuis !" "C'est vraiment agréable, j'ai l'impression de courir sur un nuage" "Et moi j'ai amélioré mon temps, c'est sûr ça va attirer du monde !" On ne les arrête plus ! Les enfants du club d'Athlétisme de Beaune sont les premiers à fouler la toute nouvelle piste du stade Jean Desangle. En guise d'épreuve inaugurale, ils avalent à grandes foulées un 1.000 mètres en 4 minutes et quelques secondes et terminent avec un grand sourire.

Premières foulées "j'ai l'impression de courir sur un nuage" © Radio France - Olivier Estran

"Ça va nous changer la vie" commente Michel Bruneaux, le président du club. "La précédente piste avait été construite en 1974, elle accusait presque 50 ans d'âge. On etait face à un terrain avec des trous, des flaques, plus rien de régulier. On attendait cet équipement depuis longtemps. On va pouvoir organiser ici des competitons d'ampleur régionale. Il faut juste nous laisser le temps de préparer et former nos juges et arbitres, mais cela nous ouvre une nouvelle dimension. On pourra d'ailleurs ouvrir cette piste à d'autres clubs du département"

Cette magnifique piste orange de 6 couloirs est réalisée dans un revêtement aussi élastique que du caoutchouc et totalement perméable. Même sous la pluie de ce jour inaugural, personne ne patauge. Elle donne un nouveau visage au stade Jean Desangle. L'ancien terrain de rugby se transforme en zone de lancer pour le poids, le javelot et se double d'une piste d'élan pour le saut en longueur et en hauteur.

L'ancien terrain de rugby est transformé en zone de lancers © Radio France - Olivier Estran

La transformation de ce terrain a coûté 950.000 euros. Une facture partagée par la ville de Beaune, le Département, la Région et l'Etat. C'est le deuxième équipement de ce type en Côte-d'Or, après celui du campus de Dijon. Le tout dans un stade clos juste derrière le lycée Clos-Maire de Beaune.

Inauguration par le maire Alain Suguenot © Radio France - Olivier Estran

Athlètes professionnels et flamme olympique

"On a l'espoir d'accueillir ici de grands athlètes à l'entrainement" souligne Pierre Bolze, premier adjoint à la ville de Beaune et conseiller départemental. "Beaune comme Semur-en-Auxois est labellisée "Terre de Jeux", cela veut dire que nous sommes aptes a recevoir des délégations qui viendront s'entrainer en amont des Jeux Olympiques de 2024. Et d'ailleurs, si on obtient le passage de la flamme olympique en Côte-d'Or, on fera en sorte qu'elle vienne faire un tour de piste ici."

Cette nouvelle piste servira également au développement du triathlon en Côte-d'Or, car la ville a aussi dans ses cartons la création d'un stade nautique. Les travaux sont prévus pour l'hiver 2024.