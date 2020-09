La Côte-d'Or privée de sa foulée des vendanges

C'est un rendez-vous apprécié des amateurs de course à pied, la foulée des vendanges n'aura pas lieu cette année. La 30e édition qui devait se dérouler le 17 octobre 2020 est reportée d'un an, au 16 octobre 2021 à cause de l'épidémie de covid-19. La Côte-d'Or est toujours en zone rouge.