La Dijonnaise Christelle Girard, malvoyante sévère, participe au championnat du monde de tir à la carabine

Et si une Côte-d'Orienne devenait championne du monde de tir ? En tout cas, on l'espère. Christelle Girard, 52 ans, entre ce vendredi 11 novembre dans la compétition aux Emirats arabes unis. Elle pratique le tir à la carabine à 10 mètres, avec cette particularité de le faire sans voir. Christelle est malvoyante sévère, sa pratique handisport est donc adaptée. La licenciée aux Chevaliers Dijonnais fait partie de l'Equipe de France depuis plus d'un an et demi. Elle détient le record de France dans sa discipline, rien que ça.

ⓘ Publicité

Une pratique adaptée

Avant de tirer, il y a tout un cérémonial avec une sacrée installation. Une table adaptée est placée, et Christelle met notamment sur ses oreilles un casque audio. Christelle Girard est une personne déficiente visuelle, elle utilise donc une lunette à visée électronique placée sur sa carabine. Concrètement, en bas de la cible, il y a une diode qui renvoie un signal à sa lunette, ce signal se transforme en son, ce qui lui permet de se rendre compte, à l'oreille, de son placement vis-à-vis de la cible.

loading

C'est d'ailleurs très rare que les tirs de Christelle tombent à côté. Pourtant, elle fait du tir seulement depuis trois ans. Et d'ailleurs, c'est assez drôle la façon dont tout a commencé. "Mon mon fils adore tirer à la foire, il lui restait deux plombs, raconte la championne. Mon mari et mon fils se sont dit "Oh ben tiens, on va te faire tirer". Je me suis demandé comment j'allais pouvoir le faire. Ils m'ont dit "on va te dire TOP quand tu seras en face des ballons". J'ai donc tiré et ça fait vraiment tilt. Le déclic pour le coup." Un tilt qui l'emmène donc directement aux championnats du monde aux Emirats Arabes Unis.

loading

Des assistants devenus des amis

Christelle n'est jamais seule quand elle tire. Elle est accompagnée par ses deux assistants, Maurice Mastier et Laurent Boudriot. Ils sont des piliers pour la championne. Pendant les tirs, l'un ou l'autre se place dans son dos et lui touche certaines parties du dos ou du bras pour communiquer avec elle, les interactions verbales étant interdites en compétition. Ces indications permettent à Christelle d'être guidée et de corriger sa trajectoire.

loading

Les deux assistants ont senti le potentiel de Christelle Girard dès le début. "Elle est venue, au départ en tireur de loisirs au sein d'une association, se souvient Maurice Mastier. Comme nous, on est curieux, on a vu que ça fonctionnait, on s'est rapproché d'elle. Cela a démarré comme ça. Comme on dit vulgairement, la mayonnaise a pris. On a compris que c'était quelqu'un qui était pugnace. On s'est dit, si elle veut bosser, et bien on va bosser."

De gauche à droite : Laurent Boudriot, Dominique Merey (le président des Chevaliers Dijonnais), Christelle Girard, Thierry Girard (le mari de Christelle) et Maurice Mastier. © Radio France - Dimitri Morgado

Laurent Boudriot, lui, n'imaginait pas un tel parcours. "Au départ, c'était une simple qualification pour un championnat de France. Simplement ça, explique-t-il. C'est parti en vrille carrément, on est aux championnats du monde ! Nous avons eu une osmose entre Maurice, Christelle et moi, quelque chose qui a fonctionné, qui s'est mis tout de suite en accord. Mais ça ne s'explique pas, c'est comme ça."

Informations pratiques

Pour suivre la compétition de Christelle Girard aux Emirats arabes unis, il suffit de se rendre sur le site internet de ces championnats du monde . Départ à 6 heures du matin, heure française.