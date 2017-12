La Coupe Davis de tennis à Caen le 13 décembre

C’était une rumeur mais c’est désormais confirmé : la Coupe Davis sera exposée le jour de la finale de l’Open de Caen le 13 décembre. La fédération a validé ce vendredi ce déplacement… accompagné de mesures de sécurités !

Le public caennais pourra donc admirer le plus célèbre des trophées du tennis : la Coupe Davis gagnée dimanche dernier par l'Equipe de France. Le bureau exécutif de la Fédération française de tennis a validé ce vendredi après-midi le déplacement du fameux saladier d'argent à Caen, le 13 décembre prochain, jour de la finale de l’Open disputé au Zénith.

Fourgon blindé, agent de sécurité

Certains médias avaient lancé la rumeur dans la semaine mais la décision n’a été prise que ce vendredi, le temps de régler le dispositif destiné à protéger le plus vieux trophée de l’histoire du tennis « Nous avons attendu aujourd'hui pour bien déterminer le coût de l'opération» précise Olivier Halbout, président de la ligue de tennis de Normandie et vice-président de la fédération française. « Cette Coupe Davis est précieuse. Pas pour sa valeur monétaire mais pour son symbole au regard de son histoire ». Un tel déplacement nécessitera donc une organisation bien huilée « Elle sera acheminée dans un fourgon blindé et surveillée par trois ‘bodyguards’. Nous allons préparer une mise en scène le jour de la présentation (13 décembre) et, si possible, faire en sorte que les spectateurs puissent se prendre en photo avec elle ».

Le célèbre saladier d’argent n’est jamais venu à Caen. Son unique séjour en Normandie l’avait conduit à Rouen en 1991, année de la première victoire de Yannick Noah dans le rôle de capitaine. « La présence de la Coupe Davis à l’Open de Caen sera aussi une belle récompense pour ce tournoi très dynamique avec cette année un plateau exceptionnel » se félicite Olivier Halbout.