La Coupe Davis de tennis revient au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq

Moins de 3 ans après la finale France Suisse, Villeneuve d'Ascq retrouve la Coupe Davis de tennis. Le Stade Pierre Mauroy est choisi par la Fédération Française de Tennis pour accueillir la demi-finale France Serbie, du 15 au 17 septembre.

Villeneuve d'Ascq était en compétition avec le Touquet, Montpellier, Nantes et surtout Marseille. Le Président de la FFT, Bernard Giudicelli reconnaît d'ailleurs qu'il s'est retrouvé face à un véritable dilemme, pour trancher entre le Stade Vélodrome et l'enceinte nordiste. Le Stade Pierre-Mauroy, qui offre la possibilité de jouer avec un toit ouvert ou fermé, sera transformé en enceinte capable d'accueillir plus de 27.000 personnes, car une partie de la pelouse sera soulevée.

