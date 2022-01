La course à pied la Veni Vici reportée à cause du coronavirus

Les coureurs étaient attendus le 9 avril prochain. Ils vont malheureusement devoir patienter. La Veni Vici est reportée. La raison ? La crise sanitaire et la pandémie de covid-19. Les organisateurs préfèrent reporter cette deuxième édition d'un événement déjà très populaire. "Prise d’un commun accord avec les collectivités partenaires, cette décision nous paraît inévitable à 70 jours de l’évènement, compte tenu de l’absence totale de visibilité liée à la fragilité sanitaire", expliquent-ils.

La Veni Vici est reportée samedi 12 novembre 2022 (même week-end qu’en 2021).

L'événement sportif propose quatre distances : l'épreuve reine le 65 km solo ou relais, mais aussi des courses de 23 km, 12 km, rando 13 km. Il y a au programme aussi bien de la course à pied, de la marche nordique chronométrée et de la balade gourmande. Des parcours entre Nîmes et Uzès, avec le Pont du Gard en point d'orgue.

Pour tous les inscrits et ceux qui bénéficiaient d'un report d'inscription 2022 : un e-mail leur sera envoyé sous 48h détaillant les options possibles. Aucun dossard ne sera perdu.

Les inscriptions 2022 rouvrent la semaine prochaine.