La course à pied séduit en Sarthe

C'est simple, c'est autorisé et c'est quand on veut. Les Sarthois sont plus nombreux à aller courir depuis la fin du confinement. La pratique a séduit un nouveau public, selon les professionnels.

C'est l'une des rares activités sportives que chacun a pu pratiquer ces derniers mois. En Sarthe, la popularité de la course à pied a nettement augmenté.

"On croise bien plus de monde, que ce soit dans les bois ou en pleine ville" témoigne Rémy Parisseaux, directeur sportif du Stade olympique du Maine. Le mouvement semble aussi se confirmer dans les inscriptions à son club, qui compte 150 licenciés.

Même si les clubs d'athlétisme proposent des sections loisirs depuis des années, la pratique reste surtout individuelle. Mais il faut bien s'équiper, et les magasins spécialisés ont connu un été très actifs. "Ça a repris fort après le confinement et jusqu'en août, avec jusqu'à deux tiers de nouveaux clients" observe Benoît Mignon, gérant d'Endurance shop en zone Nord. Outre les chaussures, "la base", ces plus ou moins débutants se sont équipés en montre GPS et en écouteurs.

C'est clair pour Rémy Parisseaux comme pour Benoît Mignon : "beaucoup de femmes" ont commencé la course à pied cette année. Le comemrçant observe aussi un report d'un public jeune qui pratiquait jusqu'ici des sports collectifs.