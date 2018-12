La course à pied Sainté City Run prévue ce samedi soir à Saint-Etienne est reportée

La 4ème édition de la course à pied Sainté City Run samedi soir à Saint-Etienne est reportée. Décision de la municipalité ce mercredi après-midi, pour permettre au préfet de disposer des moyens nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre.

Cette course à pied en ville part et arrive place Jean Jaurès à Saint-Etienne.

La course Sainté City Run samedi soir à Saint-Etienne est reportée. Décision de la municipalité ce mercredi après-midi. Le maire Gaël Perdriau s'explique. "Dans un souci constant de sécurité et pour permettre au préfet de disposer des moyens nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre, en accord avec les organisateurs, la course initialement prévue samedi 15 décembre est reportée."

Samedi, Saint-Etienne organisait la 4ème édition de sa Sainté City Run en plein centre-ville avec deux parcours de 6 et 12 kilomètres. 5.000 personnes étaient attendues. Il faudra donc attendre pour tenter de battre le record du monde du plus grand nombre de Pères Noël à courir.

