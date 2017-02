La Creuse championne olympique, grâce à Qing du Briot

Le 9 août 2016 à Rio, l’équipe de France de concours complet remportait le titre olympique… le 1er titre pour la France au Brésil. L’un des quatre cavaliers tricolores, Thibault Valette, montait Qing du Briot, un selle français de 12 ans, né et formé à Lussat par Patricia et Patrice Planchat

Dans la Creuse, travaillent des professionnels discrets. A Lussat, Patricia et Patrice Planchat élèvent et forment des chevaux pour la haute compétition… 365 jours sur 365. Eux-mêmes sont des cavaliers, mais une grande part de leur activité consiste à préparer les accouplements, « sans avoir recours à la génétique » assure Patricia… « souvent on a monté les mères et les pères, donc on fait des croisements plus au niveau de notre ressenti de cavaliers. Nos produits sont le fruit des sensations de cavaliers. »

Aux Etats-Unis, au Canada et en Arabie Saoudite

« Qing (du Briot), je l’ai travaillé à la longe. Nos chevaux, on aime bien les mettre très proches de l’homme, pour que, quand on se retrouve dans des compétitions, ils n’aient pas d’appréhension… ça c’est plutôt mon travail jusqu’à leurs 3 ans. » Patrice, lui, prend le relais : « Ce sont des chevaux qui travaillent tous les jours. Ils ont deux sorties quotidiennes, une au « marcheur » pour les échauffer et une spécifique à chaque cheval suivant son caractère et son énergie… il y en a qui ont besoin de travail plus que d’autres. On les amène à un haut niveau de compétition et après on les commercialise… on a des chevaux qui sont aux Etats-Unis, au Canada, en Arabie Saoudite… »

Qing du Briot, poulain au pré à Lussat (Creuse) © Radio France - Fabien Arnet

Il a toujours donné l’impression que tout était facile pour lui - Thibault Valette

« Les premières fois où je suis monté dessus, j’ai senti un cheval très à l’aise, très sain physiquement et mentalement, plein de bonne volonté », raconte Thibault Valette, le champion olympique par équipes de concours complet. « On a travaillé ensemble entre ses 7 ans et ses 8 ans… on a commencé à sortir en compétition et il a toujours donné l’impression que tout était facile pour lui. » Le 9 août, lorsque Thibault Valette remportait le titre olympique, Patricia et Patrice Planchat étaient de sortie, ils s’arrêtaient régulièrement sur l’autoroute pour suivre la compétition sur leur ordinateur. « Un moment plein d’émotion », conclut l’éleveuse du champion.