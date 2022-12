La Creusoise Jeanne Auriche, championne de France cadettes de tir en fosse olympique, vise les JO !

C'est une pratique sportive peu commune, devenue une passion dévorante. "C'est mon parrain qui m'a mis dedans et j'ai suivi le mouvement. Mais lui fait du parcours de chasse, il voulait que j'en fasse, mais j'ai bifurqué sur la fosse olympique, et j'ai adoré !", sourit-elle. Cela fait trois ans que la Creusoise, qui réside à Lépaud mais étudie au lycée Pierre-Bourdan de Guéret, manie le fusil. Cette discipline olympique, comme son nom l'indique, fait partie du ball-trap :

La fosse est située à quinze mètres des cinq postes de tir qu’occuperont, tour à tour, les six tireurs constituant la “planche”.

Il y a cinq groupes de trois appareils de lancement qui distribuent les plateaux selon des angles différents suivant un schéma réglementaire.

Les angles de réglage des lanceurs sont établis entre 0° et 45° droit ou gauche. La distance de chute des plateaux est portée à 76 mètres environ.

La compétition s’effectue sur 125 plateaux (pour les hommes). 75 plateaux (pour les femmes), tirés par séries de 25.

Le tireur déclenche le lanceur par microphone.

Des journées chargées

Mais cette passion a un prix. Physique, d'abord, puisque Jeanne va à un ou deux entraînements par semaine, en parallèle de sa scolarité. "Quand j'ai pas trop de boulot, j'y vais le mercredi, mais j'ai quand même le bac à préparer, je suis en Terminale ! Donc j'y vais la plupart du temps le samedi après-midi, et je m'entraîne deux à trois heures. C'est une question d'organisation, j'ai géré ma seconde et ma première comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu la course ! Puis si je peux éviter les devoirs pour aller tirer... (sourire)".

Il y a aussi les voyages à répétition (Lépaud-Guéret, Guéret-Montluçon, Montluçon-Lépaud...), sans compter les compétitions. Et puis il y a le financier : comptez plusieurs milliers d'euros, entre le prix du fusil, son entretien, et puis l'achat des cartouches, sans oublier le prix de l'essence pour les parents. C'est pourquoi la jeune Creusoise a signé avec deux sponsors, le Crédit Agricole et Baschierie Pellagri (marque qui fabrique justement des cartouches), afin d'amortir les coûts. Et les parents soutiennent. "Au début, ils voyaient ça comme un loisir, mais quand ils m'ont vue entrer en équipe de France, ils m'ont suivie, et même, ils se prennent au jeu ! Pour eux, c'est important d'avoir une passion", se réjouit Jeanne.

L'équipe de France... puis les JO ?

Car la jeune femme va partir, du 19 au 22 décembre, en stage, avec l'équipe de France junior de tir en fosse olympique ! Stage qui se déroule, en plus... à Châteauroux, lieu où se dérouleront les épreuves de tir aux Jeux Olympiques 2024. Un aboutissement logique pour celle qui est donc devenue championne de France cadettes de tir en fosse olympique, même si elle a du mal à réaliser. "Je ne m'y attendais vraiment pas ! L'an dernier, je faisais mon premier stage en collectif cadets. Je me suis surprise sur les résultats, je me suis découvert une force de caractère." Et pourquoi pas désormais réaliser les minima olympiques, pour rejoindre une de ses modèles, la championne du monde Carole Cormenier ? Jeanne reste prudente. "C'est un rêve que je vais essayer de toucher. Mais il faut voir, 2024 c'est ambitieux, il y a 2028, ça me laisse le temps de travailler (sourire)".

En attendant de savoir si elle sera une athlète olympique, Jeanne Auriche veut s'engager pour la promotion de son sport, invisible médiatiquement hors-période des JO. "C'est dommage qu'il ne soit pas si médiatique, car on a de belles valeurs et de beaux principes. Le tir est un sport qui a vieilli, peu de jeunes tirent, je le vois dans les compétitions. Pourtant c'est un sport qui permet de travailler sur la concentration, et je pense même que ça permettrait de mettre un cadre sur l'éducation !". Et assume : "Si on me dit : tu fais une compétition ou le bac ? Je vais à la compétition sans hésiter ! C'est devenu une priorité, je pars pendant les vacances, je loupe des soirées, mais le tir, c'est ma deuxième famille. C'est important pour moi." Pas de méprise tout de même : Jeanne ne compte pas lâcher ses études. Son emploi du temps est d'ailleurs aménagé, en accord avec le lycée Pierre-Bourdan, au courant de ses exploits. Et plus tard, elle souhaiterait devenir kiné pour les... rugbymen et rugbywomen ! "Une passion reste une passion, je veux que ça reste ainsi, et puis mon sport n'est pas assez connu et rentable pour devenir tireuse professionnelle. Mais le tir, ça me permet de me vider la tête, je veux vraiment mener de front mes études et ma passion pour le tir." Rendez-vous dans deux ans ?