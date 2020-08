La crise sanitaire empêche la bonne tenue de l'événement, Tout Rennes Court 2020 est annulé

Mauvaise nouvelle pour tous les amateurs de running et les habitués de cette fête populaire : Tout Rennes Court 2020 n'aura pas lieu. En juin dernier, l'association organisatrice réfléchissait à adapter son format, mais en l'état de la crise sanitaire, il a fallu se résoudre à annuler l'événement explique Gilles Suignard, président de l'association : "Après le confinement, nous avions tenté d'imaginer un Tout Rennes Court allégé. Nous souhaitions proposer quelques parcours, très sympathiques, en évitant les grands rassemblements. Malheureusement la situation sanitaire a évolué, et pas favorablement, donc nous avons décidé qu'il n'y aurait pas d'édition de Tout Rennes Court en 2020."

"Notre ADN, c'est un événement sportif, populaire, et qui promeut la santé" poursuit Gilles Suignard. "Nous ne voyons pas aujourd'hui, conformément à cet ADN, comment organiser un grand rassemblement au mois d'octobre. Les conditions sanitaires ne sont pas réunies."

Habituellement, près de 15 000 personnes participent aux différentes courses organisées le temps d'un week-end, dont 11 000 sur le seul temps du dimanche. Avec le dispositif allégé envisagé initialement "c'est sûr que l'on aurait pas eu les 11 000 coureurs du dimanche. Mais nous étions dans l'incapacité de savoir le nombre de personnes qui seraient venues, parce qu'il n'y aurait pas eu de proposition de dossard. Est-ce qu'il y aurait eu 2000, 3000, 5000 ? On ne peut pas prendre le risque du rassemblement. Mais nous sommes très déterminés pour 2021." assure Gilles Suignard.

2021, une date spéciale pour Tout Rennes Court, qui devait fêter sa 40e édition. Gilles Suignard : "On aime beaucoup jouer sur les mots. 2021 sera donc notre 39e édition, mais ce sera notre 40e anniversaire ! On a envie de faire une très très belle fête. On veut rester optimistes même si on a pris une décision difficile en cette fin d'année."

Le président de l'association Tout Rennes Court assure également que son organisation n'a pas été mise en difficulté financière par cette annulation, grâce notamment au soutien de ses partenaires historiques.