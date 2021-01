La crise sanitaire fait sortir de la route le Rallye Portivecchju Sud Corse, il est annulé ...

Après le Rallye d'Eccica-Suarella du week-end dernier qui a été reporté à une date ultérieure, la 7eme édition du " Portivechju Sud Corse " des 12 et 13 Février prochain est annulée. La commission de sécurité émet un avis défavorable à la tenue de la course, face aux risques d'attroupements.

L'info circulait depuis quelques jours dans le petit monde des amateurs de rallye. La commission de sécurité de Corse du Sud n'a pas donné son aval à l'organisation de l’épreuve qui l'an dernier avait réunis près de 80 équipage sur les routes de l’extrême-sud. Le Rallye Régional ne passera pas cette année du coté de Tarabuccetta, Ceccia, Precojo, Porra, Palavesa, Muratello ....

Le contexte sanitaire actuel serait à l'origine de l'annulation ...

" Difficile de maîtriser et de gérer le flux de population qu'une course génère " nous dit-on. Du coté de l'ASA Terre de Corse qui co-organisait l'épreuve avec la Squatra di Pieve, c'est une très très mauvaise nouvelle.

" C'est un coup dur pour nous " indique José Andreani, le Président de l'ASA Terre de Corse. " Organiser une course ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain ". Concernant la gestion des flux de spectateurs ? " bien sur que c'est très compliqué pour nous , les organisateurs de la course, mais quand on sait que les forces de l'ordre ont déjà du mal, elles-mêmes .... " lâche-t-il.

José Andréani, le Président de l'ASA Terre de Corse Copier

José Andreani qui s'interroge sur l'avenir des Rallyes cette saison .... Les amateurs de rallye vont donc devoir attendre encore avant d'entendre le bruit des moteurs et le crissement des pneus sur les routes insulaires.