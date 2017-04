La Diagonale du Doubs recrute des bénévoles

La 21ème édition de la Diagonale du Doubs se tiendra au départ de Saône le dimanche du 30 avril. C'est la dernière ligne droite pour trouver les 300 bénévoles nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, qui attire quelque 3000 participants. Mais il en manque encore une quarantaine.

Avis aux bonnes volontés ! La Diagonale du Doubs cherche encore une quarantaine de bénévoles. Cette 21ème édition de la cyclotouriste la plus populaire de Franche-Comté se tiendra au départ de Saône le dernier dimanche du mois, le 30 avril. Avec au programme plusieurs parcours de vtt et de cyclo mais aussi des randonnées pour l'épreuve qui avait été annulée l'an dernier faute d'un renouvellement suffisant de son bureau d'organisation.

Une heure ou une journée seront toujours bienvenues" - Victorien Duffait, chargé du recrutement des bénévoles

C'est donc la dernière ligne droite pour atteindre les 300 bénévoles nécessaires pour la bonne tenue de l'épreuve. Et il reste donc encore de nombreux postes à pourvoir : "Une heure ou une journée, ce sera toujours bienvenu. On a besoin de monde le vendredi 28 et le samedi 29 pour l'installation du site, les barrières, les panneaux publicitaires et préparer la salle", détaille Victorien Duffait, chargé du recrutement des bénévoles. "Mais aussi le dimanche matin dès 6h15 pour les inscriptions et le café aux participants, et de 9h à 17h en cuisine, pour préparer les plateaux-repas. Et le dimanche soir, le lundi et le mardi pour tout ranger. C'est sympa, convivial et un grand repas récompensera tous les bénévoles le dimanche soir."

Malgré l'annulation de l'année dernière, la Diagonale du Doubs espère attirer comme d'habitude quelque 3000 participants cette année. Si vous pouvez donner un peu de votre temps, contactez le le 06 35 49 83 68 ou envoyez un mail à victorien.duffait@hotmail.fr