La dijonnaise Hélène Receveaux médaillée de bronze aux mondiaux de Budapest

Cocorico! La France a décroché ce mercredi sa première médaille aux Championnats du monde de judo à Budapest en Hongrie. La dijonnaise Hélène Receveaux décroche le bronze dans la catégorie des moins de 56 kilos. C'est sa deuxième médaille dans un championnat en quatre mois.

Serait-ce l'année d"Hélène Receveaux ? En quatre mois et deux championnats, la judokate agée de 26 ans s'adjuge deux médailles. Le 20 avril dernier, la dijonnaise décrochait sa première breloque internationale, du bronze déjà, aux championnats d'Europe à Varsovie. Sur sa lancée, la dijonnaise rempile. Ce mercredi, elle a dominé la Portugaise Telma Monteiro sur waza-ari pour la médaille de bronze.

Battue en demi-finales par la Japonaise Tsukasa Yoshida, Hélène Receveaux a rapidement rebondi pour décrocher le bronze et apporter la première médaille française. Samedi on suivra Cyrille Maret dans la catégorie des plus de 100 kilos. Il pourrait apporter à la France et à la Côte-d'Or une nouvelle médaille.