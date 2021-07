La discobole iséroise Mélina Robert-Michon vise l'or aux JO de Tokyo

Elle fait partie de ces athlètes discrets, besogneux, patients aussi. En 2016, à Rio, l'Iséroise Mélina Robert-Michon, 37 ans alors, participe à ses sixièmes Jeux olympiques et décroche l'argent au lancer de disque. Originaire de Colombe, près de Voiron, celle qui s'entraîne à Lyon vise l'or aux Jeux de Tokyo. "Je pense qu'il faudra approcher, voire dépasser les 70 mètres pour la médaille d'or. C'est vraiment l'objectif que l'on s'est fixé, après ça reste du sport, on a aucune certitude, mais si c'était facile, cela n'aurait plus la même saveur", confiait-elle quelques semaines avant le début de ces Jeux (du 23 juillet au 8 août ; début des épreuves de lancer de disque le 31 juillet, ndlr)

Un parcours salué....

Bien que le lancer de disque ne soit pas la discipline olympique la plus mise en avant, Mélina Robert-Michon lui a permis d'avoir un peu plus le droit à la lumière. De par ses performances, comme l'argent à Rio mais aussi son parcours d'athlète qui a mené deux grossesses, elle est maman de deux fillettes. Et son caractère, accessible, simple.

Depuis 2017, les sollicitations étant plus nombreuses, elle fait appel à une personne pour gérer les demandes des médias, des partenaires. Une sorte de reconnaissance ? : "je le vois plutôt comme une opportunité de parler de ma discipline et des lancers en général. Mettre en avant le parcours que j'ai eu, si ça peut aider, inspirer d'autres athlètes, tant mieux."

...en raison, notamment, de sa longévité

Il y a aussi sa longévité. Elle a eu 42 ans ce 18 juillet. "Trouver à chaque fois de nouveaux challenges, toujours avoir l'impression de pas être arrivée au bout de ce que je peux faire. Physiquement, je continue de progresser , malgré tout ce qu'on a souvent l'habitude d'entendre sur l'âge, la manière dont physiquement on va décliner. Voilà, pour l'instant, je progresse encore. Techniquement, on rajoute un petit peu à chaque fois une couche pour aller encore plus loin, chercher vraiment le petit truc en plus. C'est même une motivation supplémentaire de montrer qu'en fait c'est faux tout ce qu'on à l'habitude de dire et d'entendre. J'ai aussi la chance d'avoir des entraîneurs qui ne m'ont jamais limitée par rapport à ça, parce que parfois on se met ces barrières-là parce qu'à force d'entendre qu'à 30 ans, un athlète est fini, on l'intègre un petit peu. Donc c'est aussi l'occasion de montrer que non, ça dépend ce que l'on veut en faire."

Et si le corps suit, Mélina Robert-Michon l'a déjà annoncé, ces Jeux de Tokyo ne seront pas ces derniers. Elle veut participer à ceux de Paris, en 2024, pour que ses proches, notamment ses deux filles, "vivent" aussi l'événement. En raison du contexte sanitaire lié au coronavirus, ses proches ne seront pas à Tokyo. "Ils ont vécu à travers moi ces Jeux Olympiques, mais n'ont jamais pu assister. J'ai aussi envie de partager ça avec eux et de leur faire voir ce qui m'anime en plus depuis 20 ans", souligne-t-elle.

L'Iséroise Mélina Robert-Michon, lors d'un entraînement dans la banlieue lyonnaise, en mai dernier. © Radio France - Céline Loizeau