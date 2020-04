Confinement : La Fédération Française de Surf lance le « Championnat de France de Surf à la Maison ».

En cette période de confinement, la Fédération Française de Surf a eu envie de proposer sa première compétition en ligne à la maison. Tout le monde peut gagner à condition de faire preuve d’imagination, d’équilibre et d’un sens de la mise en scène. Pas besoin de piscine ni même de jardin. L'idée est vraiment de rigoler et de se faire plaisir.

C'est en voyant des surfeurs confinés participer sur les réseaux sociaux à des "home break challenge" (challenge de surf à la maison) que l'idée a germé.

Pour participer c'est très simple, il suffit de vous filmer et de poster votre vidéo sur internet.

Le concept

Postez sur Instagram ou Facebook vos vidéos de surf à la maison jusqu’au mardi 5 mai.

Portez un tee shirt blanc et mentionnez les hashtags #SurfezChezVous et #TousEnBlanc en soutien au réseau solidaire des personnels de santé.

Taguez la fédération @surfingfrance et L’Equipe @lequipe @adrenaline

Le chrono

La compétition est ouverte depuis le lundi 20 avril.

Mardi 5 mai : fin de la compétition à 20 heures

Mercredi 6 mai : annonce des résultats sur Surfing France

Vendredi 8 mai : fin des votes des internautes à 17 heures et annonce du « Champion de France toutes catégories ».

Infos complémentaires

- Les 6 catégories sont : surf messieurs, surf dames, bodyboard messieurs, bodyboard dames, SUP messieurs et SUP dames (surf = shortboard ou longboard)

- L’intitulé « Surf à la maison » correspond à une mise en situation dans un environnement identifiable comme « résidentiel » (intérieur d’un logement, terrasse, jardin privé) légalement défini comme « domicile ».

- Les titres seront décernés par un jury fédéral composé de Jeff Mallet, chef juge international, et Michel Plateau, Directeur Technique National.

- Les critères de jugement reposent essentiellement sur la créativité, l'équilibre et le sens de la mise en scène.

- Les titres seront officialisés le 6 mai et les 6 vidéos retenues seront alors soumises au vote des internautes de L'Equipe jusqu'au vendredi 8 mai pour l'attribution du titre de « Champion de France toutes catégories de Surf à la Maison ».

- Les six « Champions de France de surf à la maison » gagneront un abonnement 12 mois à L'Équipe, partenaire de la FFSurf.