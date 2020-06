La Fédération Française de Surf organise la première Coupe de la Fédération début juillet

Comme ils le disent eux-mêmes, les meilleurs surfeurs "remettent le lycra" en ce début juillet, après trois mois sans compétition et très peu d'entraînement.

Pour cette première édition, la Fédération Française de surf invite 20 des meilleurs surfeurs français, 12 hommes et 8 femmes.

Le concept est inédit : un seul jour, choisi en fonction des conditions de vague, un seul lieu, pour permettre à l'élite de la glisse française de retrouver les sensations de la compétition. Comme le dit Michel Plateau, le Directeur Technique National :

L'idée est de leur offrir un véritable moment de compétition avec des séries, un chrono, des juges, un vainqueur, un prize money

Un cadre sanitaire adapté

Ce sera la reprise de la compétition, avec des conditions sanitaires et d'organisation bien particulières : zone de compétition fermée au public, nombre restreint de juges, lycras désinfectés, pas d'accolades. Le lieu de l'événement ne sera pas communiqué non plus pour éviter un trop grand afflux de spectateurs.

Mais pour permettre aux fans de suivre néanmoins l'événement, la Fédération a prévu de le diffuser en direct en streaming sur ses comptes YouTube et Facebook.

La liste des athlètes attendus

Dames

Johanne Defay

Vahine Fierro

Cannelle Bulard

Maud Le Car

Pauline Ado

Justine Dupont

Juliette Lacome

Maêlys Jouault ou Hina Conradi Hina

Messieurs

Joan Duru

Jorgann Couzinet

Gatien Delahaye

Charly Martin

Maxime Huscenot

Charly Quivront

Paul-César Distinguin

Marc Lacomare

Justin Bécret

Thomas Debierre

Vaast Kauli

Kyllian Guérin