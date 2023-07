La fédération internationale de pelote retire de l'ordre du jour la décision d'admettre la fédération basque

La fédération internationale de pelote basque (FIPV), réunie à Mexico ce 29 juillet, devait se prononcer sur un seul point à l'ordre du jour : la modification de ses statuts pour pouvoir admettre la fédération d'Euskadi comme fédération à part entière en son sein. Décision finale : "les fédérations (...) ont décidé de retirer le point unique de l'ordre du jour (…) dans le seul but de maintenir l'unité de la pelote mondiale". Une décision a minima, qui laisse la porte ouverte à la fédération d'Euskadi pour présenter une nouvelle candidature l'an prochain, et évite de laisser apparaître au grand jour les lignes de fracture politique entre les fédérations favorables, et celles opposées à cette admission.

La loi du sport espagnole votée en 2022 offre la possibilité à des fédérations régionales de concourir sous leurs propres couleurs. Pour certains, elle aurait même été taillée sur mesure pour la pelote basque. La fédération d'Euskadi est en conflit ouvert avec sa fédération de tutelle, la fédération espagnole, et boycotte toutes les compétitions internationales. À l'arrivée, une situation ubuesque où on voit les champions du monde de certaines catégories se faire battre à plate couture par des pilotari professionnels du Pays Basque. Pour défendre sa candidature, la fédération d'Euskadi a mis en avant ses 200 clubs et 6.200 licenciés, largement plus que la plupart des pays représentés à la fédération internationale.

Interrogé par France Bleu Pays Basque, le président de la fédération internationale, le Biarrot de nationalité mexicaine Xavier Cazaubon, a admis que cette demande a provoqué une grave crise au sein de la FIPV. On sait que le Chili, Cuba, le Costa Rica, l'Espagne l'Uruguay ou encore le Guatemala étaient opposés à la modification des statuts, au contraire de la France. Xavier Cazaubon reconnait que même s'il était majoritaire, un passage en force aurait eu des conséquences, et créé une ligne de fracture au sein de la fédération. Pour que l'assemblée générale soit valable, le vote devait se faire en présentiel, tous les pays ont donc fait le déplacement à Mexico. L'Assemblée Générale a duré moins de 30 minutes, ce qui a laissé du temps pour des heures de tractations dans les couloirs du comité olympique mexicain qui accueillait la réunion.