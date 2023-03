La flamme olympique à Toulon en mai 2024 ?

La flamme olympique va traverser le Var et Toulon où elle va s'arrêter le temps de l'allumage du fameux chaudron. Si cela est désormais une certitude depuis ce vendredi matin et l'adoption d'une délibération en ce sens par le conseil municipal de Toulon, c'est en revanche le grand mystère concernant la date de cette étape et le parcours dans la ville.

La collectivité sera en effet collectivité-étape du parcours. Mais quand ? La question se pose et la mairie ne souhaite pas y répondre, évoquant un accord de confidentialité avec le comité international olympique. Tout au plus indique t-on de source proche du dossier que " "c'est la date voulue par toutes les collectivités du département."

La date devrait être officialisée dans les prochaines semaines. On sait déjà que le 9 mai, elle sera à Marseille en tout cas, déposée dans la cité phocéenne par le Bélem, un magnifique trois-mâts, après avoir été allumée à Olympie par le feu sacré, et être restée en Grèce pendant 7 jours comme le veut la tradition. Marseille n'étant qu'à quelques encablures de Toulon, on peut alors imaginer que la flamme pourrait ne pas mettre trop de temps pour arriver. Mais là encore, il ne s'agit que de suppositions.

Toulon décroche l'allumage

La date n'est pas la seule inconnue. Pas un mot non plus sur son parcours précis dans Toulon. Ni par qui elle sera portée ? Là encore, mystère ! Il s'agira quoiqu'il en soit de sportifs célèbres qui l'accompagneront jusqu'à l'allumage du chaudron. Cet allumage aura lieu dans le centre-ville de Toulon.

C'est une grande satisfaction pour la ville de Toulon, car les jeux ne sont pas tous les quatre ans en France ! "C'est exceptionnel car de nombreuses animations seront organisées, et tout le monde sera invité pour assister à l'allumage. Je ne suis pas sûr que nous aurons la chance prochainement de revoir la flamme sur le territoire, et plus particulièrement à Toulon" se réjouit Laurent Bonnet, adjoint au maire de Toulon en charge du sport.

Des animations auront lieu tout au long de la journée dans la ville et sur le parcours de la flamme. Un parcours encadré dans des proportions aussi importantes que pour une étape du Tour de France. C'est dire si l'animation sera au rendez-vous.