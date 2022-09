La flamme olympique passera bien par la Drôme en 2024

On ne connaîtra la date exacte qu'au printemps 2023, mais c'est confirmé ce mardi : la flamme olympique passera bien en Drôme lors des Jeux de Paris, sur un parcours de 120 à 140 kilomètres en une journée.

"Cette journée de passage sera une journée de fête" pour Marie-Pierre Mouton, la présidente du Département. Comme une soixantaine d'autres départements qui l'ont accepté sur leur territoire, la Drôme va verser 150 000 euros HT pour participer aux frais. L'Ardèche a refusé le passage de la flamme dès décembre dernier, jugeant l'effort financier trop élevé.

L'annonce du passage de la flamme olympique dans la Drôme lors des Jeux Olympiques de 2024 est faite ce mardi à l'issu d'une journée de travail réunissant Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des Jeux, la présidente du Conseil départemental Marie-Pierre Mouton, et Jacques Ladegaillerie, vice président du Département, lui-même médaillé d'argent d'épée aux JO de Munich en 1972, il y a 50 ans jour pour jour ( le 6 septembre 1972).

Le but de la journée de ce mardi à Paris était de réfléchir au parcours de la flamme et aux sites qui y seront associés. Des sites emblématiques, culturels, historiques, qui seront choisis en concertation entre le département et le comité de Paris 2024. La journée de traversée de la flamme se terminera par une fête " ambitieuse" et populaire autour du sport départemental et des valeurs sportives telles que le dépassement de soi promettent les organisateurs.

L'argent ? On ne se pose pas la question pour le Tour de France - Jacques Ladegaillerie, vice-président du Conseil départemental de la Drôme

La Drôme est labellisée "Terre de jeu 2024", depuis 2019. Quatorze communes du département bénéficient aussi de ce label, ainsi que sept centres de préparation officiels pour lesquels la Drôme a déposé les candidatures en collaboration avec les communes. Sept sites sont labellisés et figurent désormais au catalogue officiel de Paris 2024 : le complexe Vercors à Bourg-de-Péage pour le handball, la maison du Judo à Romans-sur-Isère pour le judo, le stade Porchier à Romans-sur-Isère pour le rugby à 7, la base Fenestrier à Romans-sur-Isère pour de l'Aviron, le gymnase Roger François à Romans-sur-Isère pour le volley-ball, la Cité de l'escalade à Valence, le lac de la Pignedoré de Pierrelatte pour le triathlon.

Par ailleurs le département accompagne aussi le « Programme des volontaires », mis en place par l’organisation de Paris 2024. Alors que les JO vont mobiliser près de 35.000 volontaires, le Département bénéficiera de 24 places et va lancer un appel à candidature et participer à la formation des volontaires.

Le Conseil départemental présentera en octobre une marque dédiée à cette journée baptisée "Drôme destination 2024".