La Flèche : une licence de trois mois pour découvrir le kayak

50 euros pour pouvoir se balader au fil du Loir, sur un kayak, jusqu'au 15 juillet 2021. C'est ce que propose l'USF canoë-kayak grâce au nouveau format de licence proposé par la fédération nationale.

Même en plein confinement, les adhérents peuvent venir de 30 km aux alentours pour profiter du grand air et des premiers jours de beau temps. Bonus : sur le kayak, pas besoin de porter le masque.

Pour les petits et les grands

Cinq enfants découvrent cette activité nautique, grâce à la licence de trois mois, avec le moniteur, Pierrick, samedi 17 avril. Le kayakiste diplômé d'un brevet d'état leur demande de faire tourner leurs kayaks sur eux-mêmes, en contrebas du Moulin Poil-de-Reux. "Ils sont dans l'apprentissage du kayak pour aller droit, avoir des sensations dans leur bateau", explique Pierrick.

Dans le groupe, Léo, 10 ans, vient de prendre sa licence : "ça me donne une sensation de liberté, parce qu'on ne peut plus faire de sport en intérieur en ce moment." Ce judoka en herbe est ravi de se mettre au kayak. "On peut faire des exercices et voir des amis", s'enthousiasme le petit Fléchois.

Déconfiner intelligemment, en pleine nature et à deux pas de chez soi

Même envie chez les adultes. Cathy s'est inscrite avec une amie. "En période de confinement, pouvoir faire quelque chose qui est fait souvent en contexte extérieur de vacances, ça permet de déconfiner intelligemment, en pleine nature et à deux pas de chez soi", raconte la Sarthoise.

Attirer des nouveaux kayakistes

Cette licence de trois mois devrait servir de produit d'appel pour le club de La Flèche. "On a moins de jeunes, sûrement à cause du Covid-19, donc c'est une façon de les attirer pour une prochaine licence en septembre", souligne le président du club, Emmanuel Perret.

Les débutants commencent sur le Loir, en plein centre-ville de La Flèche. © Radio France - Clémentine Sabrié

La pratique commence sur le Loir, à La Flèche, pour apprendre à manœuvrer son embarcation, mais aussi prendre des sensations sur l'eau-vive à côté du moulin. Puis, cet été, il sera possible de partir en balade, descendre jusqu'à Bazouge-cré-sur-Loir, ou partir de Thorée-les-Pins ou Luché-Pringé.

USF canoë-kayak La Flèche

Lundi au dimanche, 9h - 12h / 14h - 18h

02 43 45 98 10