La folie douce dans les rues de Nîmes pour les 6 000 participants attendus au NUT

Nîmes, France

Les rues de Nîmes seront envahies de coureurs ce dimanche matin. Ils seront plus de 6 000 pour la 5e édition du Nîmes Urban Trail, le NUT. En Anglais, NUT (prononcer Neute) signifie également "fou". Et cette définition correspond bien à la philosophie de l'épreuve. A la fois une course, mais aussi une découverte du patrimoine de la ville à travers des lieux parfois improbables, avec des DJ's installés sur plusieurs points du parcours dans une ambiance de boîte de nuit.

La course traversera la fac de Fort Vauban

Mais la grande nouveauté de cette année c'est que le NUT va passer par l'université sur le site de Fort Vauban pour la première fois. Les coureurs vont même traverser l'amphi numéro 5 en descendant une trentaine de marches.

Les "réboussiers" en baskets

Départ à partir de 7h45 dans les arènes et arrivée au même endroit. Quatre parcours différents entre 9 km et 30 km pour les plus courageux. Serge Delcourt et l'équipe des "réboussiers" chausseront eux aussi les baskets pour participer à la course et vous la faire vivre en direct sur France Bleu Gard Lozère.