La folie Loeb ce week-end à la course de côte de Turckheim près de Colmar

Sébastien Loeb ne participera pas à la compétition officielle, mais il effectuera une vingtaine de montées ce weekend à la course de côte de Turckheim. 10.000 spectateurs sont attendus pour voir la star piloter sur ses terres alsaciennes.

Ça n'était plus arrivé depuis le rallye de France en Alsace en octobre 2013, Sébastien Loeb va piloter sur ses terres alsaciennes et devant ses fans les plus fidèles. Le nonuple champion du monde des rallyes ouvrira la route ce weekend lors de la course de côte de Turckheim Trois Epis près de Colmar.

Il ne participera pas à la compétition officielle, mais il effectuera une vingtaine de montées samedi et dimanche, au volant de trois voitures différentes et notamment la Peugeot 208, avec laquelle il a battu le record de la légendaire montée de Pikes Peak aux Etats-Unis (plus la Citroën C4 WRC et une Peugeot 306 Maxi).

Sébastien Loeb est licencié à l'Association Sportive Automobile d'Alsace, qui organise l'événement. Sa présence est une vraie récompense pour le vice-président de l'ASA Jean-Jacques Sichler : "Sébastien venait ici quand il était jeune, ça lui a plu. Ça fait plusieurs années qu'on se loupe. Il est content de venir, il n'attend que ça. C'est un gros événement dans l'événement".

Les organisateurs se préparent à un engouement sans précédent sur cette course de côte de Turckheim. Ils tablent sur une affluence de 10 000 spectateurs contre 3 000 d'habitude. Des dizaines de médias seront présents, même Jean-Pierre Pernault en parlera dans son JT de 13 heures.

Les bénévoles à l'oeuvre dès ce jeudi pour préparer la course de côte de Turckheim © Radio France -

Les organisateurs devront gérer cette marée humaine inédite à Turckheim et les conditions de sécurité seront renforcées avec le plan Vigipirate. "Vigipirate ne nous facilite pas la vie, explique Franck Mader, le président de l'ASA. C'est des barrages anti-franchissement pour les véhicules, des contrôles inopinés des sacs et des contrôles d'identité avec les forces de l'ordre"

Près de 300 bénévoles sont mobilisés pour organiser la manifestation. Depuis dix ans, une dizaine de personnes viennent du Pas de Calais pour donner un coup de main et la présence de Sébastien Loeb les motive d'autant plus cette année. "C'est un mythe, il est né avec un volant dans les mains, s'enthousiasme Frédéric, originaire du Touquet et responsable des buvettes. Il va envoyer du lourd, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Et nous, ça va nous faire plus de boulot, on a dû multiplier l'effectif des buvettes par quatre. On s'attend à beaucoup de monde et on accueillera tout le monde avec le sourire".

Plus de 200 pilotes participent à cette course de côte de Turckheim. Les essais ont lieu samedi et les montées chronométrées dimanche.