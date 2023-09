La folie padel s'empare de la métropole clermontoise

C'est un vent de folie qui souffle sur les amateurs de sports de raquettes, toujours plus nombreux à s'essayer au padel. "Sur la première journée d'ouverture, tous nos terrains étaient complets le soir, la même chose aujourd'hui et toute la semaine, sur huit terrains", se réjouit Thibaut Batisse qui gère l'Urban Padel, fraîchement installé zone de la Pardieu à Clermont-Ferrand en lieu et place de l'ancien H-Park. "Si on vous pouvait, on pousserait même les murs pour en faire un peu plus !"

ⓘ Publicité

Trois sociétés louent pourtant déjà des terrains de padel à l'heure dans la métropole clermontoise, plus un terrain public, sur le complexe sportif des Cézeaux, issu du budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand .

Plus ludique et accessible que le tennis

Pour ceux qui seraient passés à côté de cette "padel-mania", voilà un sport dont les balles et le terrain ressemblent au tennis, s'ajoutent au fond, des vitres avec lesquelles on peut jouer façon squash. A la main une raquette, petite comme une raquette de plage mais plus épaisse et percée de trous.

Le padel se joue avec une raquette dédiée. © Radio France - Juliette Micheneau

"Pour commencer, c'est moins difficile techniquement que le tennis", reconnaît Guillaume qui a loué un terrain avec trois amis. Le joueur apprécie particulièrement le côté ludique et convivial du padel.

Preuve de cette folie padel, le nombre de pratiquants en France est estimé à plus de 400 000. Ils étaient cinq fois moins il y a 5 ans.