La Formule 1 officialise son nouveau calendrier 2020

Trois mois et demi. C’est le délai qui se sera donc écoulé entre l'annulation du Grand Prix d'Australie, épreuve inaugurale de la saison de Formule 1, et le Grand Prix d’Autriche qui donnera le vrai coup d’envoi du championnat. Ce nouveau calendrier - partiel - a été dévoilé par la FIA et Liberty Media, le groupe américain détenteur des droits sur la discipline reine du sport automobile. Les deux normands Pierre Gasly et Esteban Ocon connaissent désormais, comme les 18 autres pilotes du plateau, leur programme théorique jusqu’à la fin de l'année.

Courses à huis-clos, vie en autarcie et paddock réduit

Conséquence évidente du contexte sanitaire : les tribunes seront vides lors des premiers Grands Prix. La caravane de la Formule 1 va vivre dans sa bulle en Autriche : arrivée par vols charters sur une base militaire proche du circuit, puis logements dans des hôtels exclusivement réservés. Et aucun contact entre les équipes et le monde extérieur à l’exception des Autrichiens employés pour la tenue de l’événement.

Ce coup d’envoi a été facilité par l’implication de la société Red Bull à la fois propriétaire du circuit, de deux des dix écuries de Formule 1 et multinationale à l’identité autrichienne. Un interlocuteur de poids pour le gouvernement de ce pays où la pandémie a fait 700 morts. Elle semble maîtrisée et les restrictions sont progressivement allégées depuis mi-avril. Pour réduire les risques, les écuries devront limiter leurs effectifs à environ 80 personnes.

Deux mois intenses !

Pour l’heure, huit courses sont prévues sur… six circuits seulement ! Le calendrier a été sans cesse réécrit ces dernières semaines au gré des mesures sanitaires imposées par les différents États. Il fallait parvenir à ce seuil de huit épreuves, nécessaires pour décerner les titres mondiaux, donc un nouveau concept sera inauguré en 2020 : deux Grands Prix à une semaine d’écart sur un même circuit. Ce sera le cas en Autriche (5 et 12 juillet) puis en Angleterre (Silverstone).

Pilotes et écuries feront aussi étape en Hongrie, en Espagne, en Belgique et en Italie. Soit un championnat ultra serré réparti sur deux mois. S’achèvera-t-il à Monza ? Les organisateurs, qui ont bouclé la partie européenne, envisagent d’autres Grands Prix : en Asie, où la pandémie recule, et sur le sol américain, sachant que les États-Unis ont relancé leur championnat Nascar. Mais tout dépendra de l’évolution sanitaire pays par pays.

