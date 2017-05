La France brille aux Mondiaux de Surf à Biarritz, Paris 2024 sourit

Sans-faute pour les Françaises lors de la 2e journée des Championnats du Monde de surf à Biarritz. Qualifiées pour les demi-finales, Pauline Ado et Johanne Defay sortent indemnes d'une journée marathon marquée par la visite de Tony Estanguet co-président du comité de candidature de Paris aux JO 2024

Johanne Defay et Pauline Ado sont sorties indemnes d'une deuxième journée marathon sur les championnats du Monde de surf à Biarritz. La Réunionaise et l'Hendayaise ont toutes les deux remportées leurs 3 séries pour se qualifier en demi-finale où elles se retrouveront ce lundi matin à 8h20.

Accolade entre Johanne Defay (en jaune) et Bianca Buitendag après leur quart de finale remporté par la Française devant son amie sud africaine © Radio France - Thibault Vincent

La numéro 4 mondiale assume parfaitement son statut de favorite. Si elle a été malmenée en quart de finale, notamment par son amie Bianca Buitendag, elle aussi membre du circuit élite professionnel, la Française a su attendre les dernières minutes pour sortir encore une fois une très belle vague (8.33) et remporter la série (14.00) devant la sud-africaine (12.50). Une Johanne Defay qui ne se sépare jamais de son sourire :

Soulagée et contente. Je pense qu'on a toutes les deux (avec Pauline Ado) bien surfé. Je suis compétitrice, quand on commence une compétition on a forcément envie d'aller au bout, donc j'espère que ça va bien se passer demain

Pauline Ado accueillie par toute l'équipe de France pour saluer sa qualification en demie finale des Mondiaux de surf à Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

De son côté, l'Hendayaise devant son public - elle est désormais installée à Anglet - s'est fait quelques sueurs froides mais a su faire parler son expérience pour elle aussi remporter toutes ses séries.

Pauline Ado monte en puissance sur les vagues de la Grande Plage de Biarritz au cours de ces Championnats du Monde de Surf - FFS - Antoine Justes

Mieux, dans des conditions de vagues parfois difficiles, comme en matinée, elle a su augmenter son niveau crescendo pour signer sa meilleure série lors des quarts de finales avec un 15.5, 2e meilleur score depuis le début de la compétition derrière Johanne Defay. Pauline Ado se sent de mieux en mieux :

La compétition débutera à nouveau dès 7h ce lundi matin avec le début des séries hommes. Les demi-finales des féminines commencent elles à 8h. Les Françaises seront toutes les deux dans la 2e série, à 8h20, où elles devront se méfier de la néo-zélandaise Ella Williams, et de la surprenante allemande Frankie Harrer.

Malgré la compétition, les surfeuses restent accessibles au grand public, comme ici Pauline Ado © Radio France - Thibault Vincent

La première demie finale mettra aux prises la Sud-africaine Bianca Buitendag, l'impressionnante Costa-ricaine Leilani McGonagle, la Portugaise Teresa Bonvalot et la Japonaise Nao Omura. La finale se disputera à 9h avec les 2 premières de chacunes des demi-finales.

Ces premiers Championnats du Monde depuis que le surf est devenu discipline olympique (à Tokyo en 2020) revêtent une très grande importance pour les promoteurs de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques en 2024, avant le vote qui aura lieu le 13 septembre prochain à Lima au Pérou. D'autant que Los Angeles, la concurrente de Paris, met en avant le surf et le skate, disciplines nouvellement olympiques estampillées "Californie"

Tony Estanguet (à gauche), co-président de Paris 2024, et Jérémy Florès, le capitaine de l'équipe de France, font la promotion de la candidature de la France - FFS - Guillaume Arrieta

Les personnalités devraient donc se succéder à Biarritz tout au long de la semaine pour donner la réplique. Premier en action hier, le vice-président du comité des athlètes au Comité International Olympique et co-président de la candidature de Paris 2024. Tony Estanguet venu en voisin qui a laissé la porte grande ouverte à Biarritz :

Pour nous c'est une belle vitrine pour la promotion de Paris 2024, on veut montrer qu'en France on sait organiser de grands évènements, on veut montrer qu'en France on a la culture du Sport et de tous les sports, le surf en fait partie. On aimerait beaucoup que le surf puisse être aussi au programme à Paris en 2024 et pourquoi pas ici d'ailleurs à Biarritz