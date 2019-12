La France championne du monde de stand up paddle

Cinq médailles d'or, cinq autres en argent et trois de bronze : la moisson française a été belle au Salvador lors de ces championnats du monde de stand up paddle. Quatre Français champions du monde, outre le titre de l'Equipe de France : Titouan Puyo, Julen Marticonera, et pour finir Justine Dupont et Benoît Carpentier en SUP surfing.

La fédération française de surf rappelle que Justine Dupont s'est décidée à participer à la dernière minute. Pour la surfeuse, c'est compliqué, c'est la saison des grosses vagues, elle a d'ailleurs surfé une vague géante à Nazaré au Portugal il y a dix jours.

Les médailles :