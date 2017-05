VIDEO - La France championne du Monde de surf à Biarritz !

La France enfin titrée par équipe aux Mondiaux de surf ! Une première. Après le doublé des filles lundi, on se prend maintenant à rêver du carton plein avec Jérémy Florès et Joan Duru qualifiés pour les demies-finales en individuel et le relais mixte ce dimanche.

🏆 La France Championne du Monde #ISAworlds 🏆

Merci et bravo à notre belle équipe de France pour cette victoire 🇫🇷 pic.twitter.com/kji3A3riaZ — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) May 27, 2017

Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du surf français. En tout cas pas en senior (la France a été sacrée championne du monde junior en 2016). Mais les Bleus en rêvaient, le voulaient tellement ce titre par équipes, à domicile qui plus est, et à quelques mois de la désignation de la ville hôte des Jeux Olympiques 2024, pour lesquels Paris est candidate.

L'unique titre par équipe d'un sport individuel

Les meilleurs surfeurs français ont fait le déplacement pour l'évènement à Biarritz "capitale du surf en Europe, tout un symbole" pour Patrick Florès l'entraineur aux anges de ces tricolores. Car c'est avant tout la victoire d'une bande de copains, qui n'ont pas hésité à se mettre en danger, à "sortir de leur zone de confort" selon Patrick Florès, pour relever le défi. Des français plus tristes qu'heureux à l'annonce de cette médaille d'or, car malheureux de l'élimination en quart de finale de deux des leurs, Vincent Duvignac et Dimitri Ouvré.

Joan Duru impérial sur les vagues de la Grande Plage de Biarritz - FFS - Guillaume Arrieta

Les 4 garçons, dans la foulée du doublé des filles, Pauline Ado et Johanne Defay lundi, étaient encore tous en en lice ce samedi matin pour une 8e journée des Mondiaux débutée sous un ciel nuageux, réminiscence du petit grain essuyé la veille au soir, tempête vite balayée. Et c'est sous le retour du soleil et devant une plage bondée que les surfeurs français ont continué à dérouler jusqu'en quart de finales.

Le sans faute des français se poursuit. Tous qualifiés pour le 4e tour #ISAworlds @floresjeremy rejoint ses 3 coéquipiers pic.twitter.com/YlLtJZbI5f — tibo vincent (@tibovincent64) May 27, 2017

Tous qualifiés, même si ce fut parfois dur pour certains. Dimitri Ouvré s'est qualifié le premier pour le 4e tour vendredi soir pour 0.1 point seulement, un souffle. Rebelote ce samedi matin. Le surfeur de Saint Barth a encore tremblé... mais ça passe.

Vincent Duvignac et Dimitri Ouvré s'arrêtent en quarts

En revanche il n'aura pas eu autant de "chance" en quart de finale éliminé pour 0.3 points. Vincent Duvignac, champion de France l'an passé sur le spot biarrot, aura eu lui le malheur de tomber sur le quart de finale de ses compatriotes. Impérial dans la matinée pour passer les 2 tours précédant, le surfeur de Mimizan échoue face à Jérémy Florès et Joan Duru, dans cet ordre.

Deux français en demi-finales : @JoanDuru et @floresjeremy ! Bravo à @vincentduvignac pour sa troisième place dans sa série de quarts ! 🇫🇷 pic.twitter.com/th3DEfktau — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) May 27, 2017

Les deux pensionnaires du circuit élite professionnel ont fait parler leur expérience des grands évènements et leur talent pour se qualifier pour les demies-finales, sans jamais oublier leur copain "Duvi", victime collatérale, et le but final : le titre. Au moment de réagir après leur qualification ils ne savaient pas encore que c'était dans la poche.

Les Français visent un Grand Chelem inédit

Jérémy Florès qui a surfé en demi-finale, alors qu'il ne semblait pas au mieux jusque là, la meilleure vague de la semaine, avec une note de 9.33 (sur 10), et Joan Duru doivent maintenant parapher le succès de la France chez elle, dans sa "mecque" du surf, en arrachant le titre individuel.

Jérémy Florès impérial en quart de finale des championnats du monde à Biarritz - FFS - Antoine Justes

Ils auront de la concurrence. Jérémy Flores sera dans la première demi-finale, programmée à 9h30 avec l'excellent Portugais Pedro Henrique, l'Espagnol Vicente Romero et le Mexicain Jhony Corzo.

L'aérien américain Jordy Collins sera à surveiller en demi-finale des championnats du monde à Biarritz - FFS - Guillaume Arrieta

Joan Duru, dans la seconde demi-finale retrouvera un autre espagnol, Jonathan Gonzalez, l'américain Jordy Collins et le Marocain Yassine Ramdani.

Le Marocain Yassine Ramdani s'est qualifié pour les demi-finales des championnats du monde à Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

La finale hommes suivie du relais

La finale est prévue à 11h. Elle sera suivie du relais par équipes avec 3 garçons et une fille par nations. Chaque pays envoi un surfeur à l'eau. Les autres attendent dans une tente. Chaque surfeur doit prendre 2 vagues avant de sortir de l'eau et de passer le relais, en tapant dans la main, à son équipier. Mais attention, chaque vague surfée est notée. Pas le droit à l'erreur donc, épreuve tactique où il faut savoir faire confiance à l'équipe sur la plage.

La remise des prix, avec le sacre des Français, au moins par équipe en attendant peut être mieux, est prévue à 15h sur la Grande Plage de Biarritz qui brille en bleu blanc rouge.