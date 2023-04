La future Maison des sports du Calvados déjà victime de son succès

Le projet est née en 2017 avec pour objectif d'héberger dans un lieu unique les comités départementaux et les ligues régionales des différents sports du territoire. Une idée portée par le Conseil Départemental du Calvados, en collaboration étroite avec le Comité Départemental Olympique et Sportif, le président du Département, Jean-Léonce Dupont : " Il y aura des espaces de stockage de matériel, des bureaux, des espaces de coworking et de travail en commun. Ce sera vraiment un bâtiment qui va être à usages multiples. Il y a eu une véritable adhésion au projet à tel point que c'est déjà complet. On a une capacité, éventuellement, un jour d'extension."

La Maison ouvrira l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris © Radio France - Philippe Thomas

43 structures y seront représentées

Présenté comme "un outil au service de la communauté sportive", cette Maison des sports aura coûté 6,5 millions d'euros dont les deux tiers sont financés par le Département (le reste par l'Etat). Et encore, le projet a été revu à la hausse pour faire face à la demande : 43 structures regroupant environ 200 000 licenciés y seront représentées, parmi elles l'athlétisme, le cyclisme, le handball, le tennis, le volleyball, le judo ou encore le sport adapté et le sport scolaire.

Le bâtiment de 2800 mètres carrés promet en outre d'être "une référence en matière de performance environnemental" ouvrira début 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.