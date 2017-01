La glisse de retour à Super-Besse pour le final du trophée Andros

A Super-Besse en janvier, on fête la Saint-Cochon et le Trophée Andros. C'est devenu une véritable tradition puisque c'est la 24eme fois (sur 28 éditions) que cette compétition de course sur glace fera étape dans la station du Sancy.

C'est la 7eme et dernière étape. Le Trophée Andros se termine ce samedi à Super-Besse; les dernières courses, les derniers dérapages et les dernières places à distribuer. La lutte sera chaude pour être sur les podiums des différentes catégories.

Rien n'est joué après les courses de Lans en Vercors le week-end dernier. Très souvent, les vainqueurs d'une ou deux catégories sont déjà connus avant Super-Besse, ce n'est pas le cas cette fois. Les premières places du Trophée Elite, du Andros Electrique ainsi que Trophée Elite Pro seront désignés ce samedi. A noter que dans le Trophée Elite, l'auvergnat Nathanaël Berthon est en tête du classement général et jouera la victoire à domicile.

Les horaires des courses

Super-Besse est une étape un peu particulière, elle ne se déroule que sur une journée alors que les autres ont lieu sur deux jours. Mais la station du Sancy est la plus basse, 1300 mètres d'altitude, alors qu'on dépasse les 2000 mètres à Isola 2000 ou val Thorens. Les rares fois où il y avait deux jours de course à Super-Besse, la glace avait tendance à disparaître et les voitures ne glissaient plus.

Du public et des "people"

C'est pourtant l'essence même du Trophée Andros, des courses spectaculaires, des pilotes qui n'hésitent pas à frotter, de quoi régaler les spectateurs. Ils sont au moins 10 000 chaque année à Super-Besse, même lorsqu'il fait très mauvais, que la nuit est tombée, que la température est négative, encore refroidie par un vent glacial. Les fans vont donc une nouvelle fois monter à la station, les plus frileux pourront suivre les courses sur l'Equipe 21, c'est la première fois cette année que le Trophée Andros est retransmis sur une chaîne gratuite.

Les courses auront lieu de 15H20 à 20H15 pour les essais et les qualifications, de 20H30 à 22 heures pour les finales. A ne pas rater, la course des stars. Cette année notamment le nageur Camille Lacour (un habitué) et notre cycliste auvergnat Romain Bardet (une première pour lui) seront sur la piste.