La gymnaste d'Avoine, Kaylia Nemour, enfin autorisée à participer à une compétition internationale

La gymnaste d'Avoine-Beaumont Kaylia Nemour était prise depuis des mois en étau, dans un conflit entre son club d'Indre-et-Loire et la fédération française de gymnastique. Ce jeudi 25 mai, elle retrouve le droit de disputer une compétition internationale. Il s'agit du championnat d'Afrique qui se déroule en Afrique du Sud.

Une situation rendue possible car la fédération française de gymnastique a enfin accepté de signer des documents permettant à Kaylia de concourir sous les couleurs de l'Algérie, Kaylia disposant de la double nationalité.

La bataille pour ce changement de nationalité sportive durait depuis plus d'un an, et il aura fallu l'intervention de la ministre des Sports pour qu'à la mi-mai le fédération française de gymnastique cède à la demande du club d'Avoine-Beaumont et la famille de Kaylia Nemour.

"C'est un soulagement" pour la mère de Kaylia

Sa mère Stéphanie Nemour et présidente du club d'Avoine savoure car cette compétition internationale qu'est le championnat d'Afrique est indispensable, l'étape première en vue d'une participation aux championnats du monde et d'une qualification possible aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine. "Bien sûr que c'est un soulagement car ça fait un an quasiment qu'on se bat pour que Kaylia puisse "matcher" en compétition internationale, et, si tout se passe bien sportivement, elle pourra représenter l'Algérie aux Jeux olympiques".