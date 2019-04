La gymnaste de Saint-Etienne, Mélanie De Jesus Dos Santos, championne d'Europe du concours général

Saint-Étienne, France

La gymnaste de Saint-Etienne, Mélanie De Jesus Dos Santos, est sacrée championne d'Europe du concours général à l'issue de la finale en Pologne ce vendredi après-midi. L'autre pensionnaire du Pole France stéphanois, Lorette Charpy, termine elle 8e. L'argent revient à la Russe Angelina Melnikova et le bronze à la Britannique Elissa Downie.

La Martiniquaise (19 ans) était 2e à l'issue de la journée de qualifications, jeudi.

Melanie de Jesus dos Santos is the 2019 European all-around Champion!

Euro de #Gymnastique : Mélanie de Jesus Dos Santos en tête du concours général après le dernier agrès !

[Championnats d'Europe GAM/GAF 2019 - Szczecin 🇵🇱🇫🇷]



Résultats après le 4e agrès



➡️Mélanie De Jesus Dos Santos

Poutre - 13,733 pts

Total - 55,433 pts / 1re



➡️Lorette Charpy

Sol - 13,600 pts

Total - 52,433 pts / 8e

Samedi, Mélanie De Jesus Dos Santos et de Lorette Charpy seront en lice pour la finale des barres asymétriques. Les deux gymnates du Pole France de Saint-Etienne se sont classées respectivement 6e et 8e après les qualifications de jeudi, mais aussi à la poutre ou Lorette Charpy a fini 6e et Mélanie De Jesus Dos Santos 7e.

