La gymnaste dunkerquoise Louise Vanhille prend sa retraite

Petite, Louise Vanhille a essayé le football, le basket, la natation, la danse, mais c'est finalement dans un cours de gymnastique qu'elle a trouvé son bonheur. Mais après dix années de compétition, la Dunkerquoise a décidé de prendre sa retraite sportive.

La première fois que Louise Vanhille est devenue championne de France de sa catégorie en gymnastique artistique, elle avait dix ans. Elle a ensuite participé aux championnats d'Europe (avec une médaille d'argent aux barres en 2013), et aux championnats du monde. Elle était d'ailleurs capitaine de l'équipe de France début novembre aux Mondiaux de Doha quand les Bleues ont terminé 5ème, l'une des meilleures performances de l'équipe de France dans la discipline.

En 2016, Louise Vanhille a surtout participé aux Jeux Olympiques de Rio, elle a terminé 21 ème du concours général individuel.

Totalement séduite par la performance du Cirque du Soleil

Mais après dix ans de compétition et de travail intense, la jeune dunkerquoise a eu "envie de connaître autre chose". "Parfois on est privé de certaines choses" explique Louise Vanhille, "on ne connait pas trop la vie extérieure, on ne fait pas de sorties, on court tout le temps, on n'a pas forcément de temps libre".

La jeune femme a surtout été totalement séduite par la performance de la troupe du Cirque du Soleil lors d'un spectacle aux Etats-Unis. "J'ai adoré. Quand ça s'est terminé, j'ai eu l'impression que ça venait de commencer" affirme t-elle.

Grâce à ses qualités de gymnaste, Louise Vanhille a rapidement été recrutée par la prestigieuse troupe québécoise. Même si malgré sa participation aux JO, elle devra probablement passer par le centre d'entrainement du Cirque du Soleil à Montréal. Ce devrait être début 2019.

